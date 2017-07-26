لمحة-تراجع طفيف لبورصة السعودية صباحا
0703 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.03 بالمئة إلى 7225.56 نقطة بعد أن كان مرتفعا في الدقيقة الأولى من المعاملات.
* أسهم بنك البلاد تنزل 0.1 بالمئة وصافولا 0.95 بالمئة والمراعي 0.25 بالمئة وزين 0.43 بالمئة وموبايلي 0.21 بالمئة واستقرار الراجحي وبنك الجزيرة.
* أسهم مصرف الإنماء تكسب 0.12 بالمئة وسابك 0.2 بالمئة وسبكيم 0.99 بالمئة وكيان 0.34 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.11 بالمئة والحكير 0.99 بالمئة واتحاد عذيب 0.25 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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