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لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

Thu Jul 27, 2017 7:10am GMT
 
[-] نص [+]

0708 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 7207.47 نقطة.

* أسهم الراجحي وبنك الجزيرة تكسب 0.16 بالمئة ومصرف الإنماء 0.12 بالمئة وسبكيم 1.77 بالمئة وكيان 0.11 بالمئة وبترورابغ 0.5 بالمئة وسابك 0.2 بالمئة.

* أسهم جرير ترتفع 0.26 بالمئة والمراعي واتحاد عذيب 0.12 بالمئة والاتصالات السعودية 0.54 بالمئة واستقرار الحكير وموبايلي.

* أسهم زين تتراجع 0.32 بالمئة وأسمنت اليمامة 0.13 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.22 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 