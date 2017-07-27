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لمحة -البورصة السعودية تغلق منخفضة

Thu Jul 27, 2017 12:31pm GMT
 
[-] نص [+] 

    * المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.35 بالمئة.
    * أسهم حلواني إخوان تهبط 1.21 بالمئة والحكير 1.11 بالمئة
ومعادن 0.42 بالمئة وبتروكيم 0.81 بالمئة وينبع 0.17 بالمئة
والاتصالات 0.27 بالمئة والطيار 3.0 بالمئة وإعمار المدينة
الاقتصادية 2.12 بالمئة وساب 0.75 بالمئة والإنماء 1.74 بالمئة
وسابك 0.2 بالمئة.
    * أسهم جرير ترتفع 0.79 بالمئة والسلامة 0.74 بالمئة وساكو
0.78 بالمئة وكيمانول 0.15 بالمئة والبنك الأول 0.16 بالمئة وينساب
0.36 بالمئة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 