لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.3 بالمئة إلى 7094.17 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تخسر 0.94 بالمئة وسامبا 0.99 بالمئة والراجحي 0.48 بالمئة وسابك 1.62 بالمئة وكيان 0.11 بالمئة وبترورابغ 0.17 بالمئة والحكير 1.6 بالمئة وصافولا 1.43 بالمئة وموبايلي 0.33 بالمئة واتحاد عذيب 1.27 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تغلق مرتفعة 0.82 بالمئة والمراعي 2.19 بالمئة ومصرف الإنماء 0.5 بالمئة واستقرار ينساب وسبكيم وزين. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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