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لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا

Tue Aug 8, 2017 7:15am GMT
 
[-] نص [+]

0708 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.03 بالمئة إلى 7115.83 نقطة.

* أسهم سامبا تكسب 0.16 بالمئة والراجحي 0.48 بالمئة ومصرف الإنماء 0.12 بالمئة وبنك البلاد 0.32 بالمئة وكيان 0.23 بالمئة وجرير 0.13 بالمئة وصافولا 1.56 بالمئة.

* أسهم بنك الرياض تخسر 0.75 بالمئة وبتروكيم 0.12 بالمئة وسابك 0.2 بالمئة وينساب 0.18 بالمئة وبترورابغ 0.5 بالمئة واستقرار سبكيم والمتقدمة للبتروكيماويات.

* أسهم الحكير تنزل 0.56 بالمئة والاتصالات السعودية 0.14 بالمئة وارتفاع زين 0.11 بالمئة واستقرار موبايلي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 