كيان السعودية تدبر تسهيلات مرابحة إسلامية بقيمة 1.2 مليار دولار لسداد دين مستحق

دبي 8 أغسطس آب (رويترز) - قالت كيان السعودية للبتروكيماويات اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية بقيمة 1.2 مليار دولار مع البنك الأهلي التجاري للمساعدة في سداد قرض سابق حصلت عليه من البنك يستحق السداد الأسبوع المقبل.

وقالت كيان التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن مدة اتفاقية التسهيلات خمس سنوات وإنها تحل محل قرض وقعت اتفاقيته مع البنك الأهلي التجاري في أغسطس آب 2010 وتبلغ مدته سبع سنوات وبنفس القيمة. ويحل أجل سداد القرض في 16 أغسطس آب.

وفي الشهر الماضي زاد صافي أرباح كيان 149 في المئة في الربع الثاني إلى 242 مليون ريال (65 مليون دولار) بما يفوق توقعات المحللين، وهو ما عزته الشركة إلى زيادة الكميات والأسعار وتحسن الأداء التشغيلي.