لمحة-بورصة السعودية ترتفع صباحا
0741 جمت -
* المؤشر السعودي ارتفع 0.27% إلى 7164.83 نقطة.
* أسهم مصرف الراجحي تكسب 0.79% وبنك البلاد 0.21% ومصرف الإنماء 0.37% وسابك 0.2% وكيان 0.12% وبترورابغ 6.4% والحكير 0.67% وجرير 0.64% والمراعي 0.25% وصافولا 2.36% واتحاد عذيب 0.13%.
* أسهم بتروكيم تصعد 3.3% رغم هبوط الأرباح الفصلية بنحو 34%.
* أسهم موبايلي تخسر 0.66% والاتصالات السعودية 0.54% وينساب 0.18% وبك الرياض 0.37% واستقرار زين وسامبا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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