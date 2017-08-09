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لمحة-بورصة السعودية ترتفع صباحا

Wed Aug 9, 2017 7:49am GMT
 
[-] نص [+]

0741 جمت -

* المؤشر السعودي ارتفع 0.27% إلى 7164.83 نقطة.

* أسهم مصرف الراجحي تكسب 0.79% وبنك البلاد 0.21% ومصرف الإنماء 0.37% وسابك 0.2% وكيان 0.12% وبترورابغ 6.4% والحكير 0.67% وجرير 0.64% والمراعي 0.25% وصافولا 2.36% واتحاد عذيب 0.13%.

* أسهم بتروكيم تصعد 3.3% رغم هبوط الأرباح الفصلية بنحو 34%.

* أسهم موبايلي تخسر 0.66% والاتصالات السعودية 0.54% وينساب 0.18% وبك الرياض 0.37% واستقرار زين وسامبا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 
 