سهم زين الكويتية يقفز وبورصة مصر تتراجع مع ارتفاع التضخم

من أندرو تورشيا

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - تحركت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في نطاق ضيق اليوم الخميس مواصلة توجهها العام المستمر منذ أسبوعين لكن سهم زين الكويتية للاتصالات قفز بعد استثمار من العمانية للاتصالات (عمانتل). وتراجعت البورصة المصرية بعد بيانات أظهرت ارتفاعا جديدا في التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3 بالمئة مع صعود سهم زين 4.4 بالمئة إلى 0.471 دينار في أنشط تداول له منذ مارس آذار، بعدما اتفقت الشركة على بيع 425.7 مليون سهم خزينة، بما يعادل 9.84 بالمئة من الشركة، إلى عمانتل مقابل 846 مليون دولار أو 0.60 دينار للسهم.

تأتي تلك الصفقة،التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية المختصة، قبل أيام من قيام سلطنة عمان بوضع قائمة مختصرة للمتقدمين المؤهلين للحصول على ثالث رخصة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في البلاد التي تنافس زين عليها.

وهبط سهم عمانتل، التي قامت بالاستثمار لتنويع أنشطتها خارج سوقها المحلية المحدودة، 1.3 بالمئة في أنشط تداول له منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة مع صعود سهم شعاع كابيتال، الذي هبط في الأسبوعين الأخيرين، 2.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة اثنين بالمئة بعدما سجلت الشركة ربحا ضئيلا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران مقارنة مع خسارة قبل عام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة. وقفز سهم أبناء عبد الله الخضري للبناء 6.8 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد.