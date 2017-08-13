لمحة -البورصة السعودية تغلق منخفضة
1203 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.23% عند 7148.2 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تخسر 0.56% وسامبا 0.16% والراجحي 1.3% وينساب 0.36% وكيان 0.35% وبترورابغ 0.93% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.45%.
* أسهم جرير تنزل 0.78% والحكير 1.19% والمراعي 0.38% وزين 0.34% وموبايلي 0.55% واتحاد عذيب 0.38%.
* أسهم الاتصالات السعودية ترتفع 1.24% وصافولا 1.66% وبتروكيم 0.48% واستقرار سابك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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