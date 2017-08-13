Mon 14 Aug 2017 | 8:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -البورصة السعودية تغلق منخفضة

Sun Aug 13, 2017 12:06pm GMT
 
[-] نص [+]

1203 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.23% عند 7148.2 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تخسر 0.56% وسامبا 0.16% والراجحي 1.3% وينساب 0.36% وكيان 0.35% وبترورابغ 0.93% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.45%.

* أسهم جرير تنزل 0.78% والحكير 1.19% والمراعي 0.38% وزين 0.34% وموبايلي 0.55% واتحاد عذيب 0.38%.

* أسهم الاتصالات السعودية ترتفع 1.24% وصافولا 1.66% وبتروكيم 0.48% واستقرار سابك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 
 