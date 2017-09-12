لمحة-الإعلان عن صفقة المملكة القابضة لشراء حصة في السعودي الفرنسي يصعد بالبورصة صباحا

0725 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.22 بالمئة إلى 7426.23 نقطة بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك السعودي عقب الإعلان عن اتفاق المملكة القابضة لشراء 16.2 بالمئة من أسهم البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال من حصة بنك كريدي أجريكول.

* أسهم البنك السعودي الفرنسي مستقرة دون تغيير عند مستوى 33 ريالا.

* أسهم المملكة القابضة تصعد سبعة بالمئة إلى 11 ريالا للسهم.

* تستلزم الصفقة موافقة الجهات الحكومية في السعودية عليها قبل إتمامها.

* يمتلك بنك كريدي أجريكول نحو 31.1 بالمئة من أسهم السعودي الفرنسي قبل إتمام تلك الصفقة فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 13.3 بالمئة من أسهم البنك.

* بنك كريدي أجريكول أعلن أنه قد يبيع خمسة بالمئة أخرى من أسهم السعودي الفرنسي من خلال صفقات متفاوض عليها خارج السوق.

* أسهم بنك الرياض تكسب 0.34 بالمئة والراجحي 0.44 بالمئة وينساب 0.18 بالمئة وكيان 0.11 بالمئة وبترورابغ 0.3 بالمئة وجرير 0.13 بالمئة والمراعي 0.37 بالمئة وزين 1 بالمئة واتحاد عذيب 0.61 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تخسر 0.13 بالمئة وسابك 0.1 بالمئة وسبكيم 0.13 بالمئة والحكير 0.24 بالمئة واستقرا صافولا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)