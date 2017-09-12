لمحة-بورصة السعودية تفقد مكاسبها الصباحية وتغلق منخفضة

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.15 بالمئة إلى 7399.98 نقطة.

* أسهم المملكة القابضة تكسب 5.06 بالمئة وسامبا 0.16 بالمئة والراجحي 0.88 بالمئة وسابك 0.8 بالمئة وبتروكيم 0.56 بالمئة وكيان 0.57 بالمئة والحكير 1.82 بالمئة وصافولا 0.21 بالمئة.

* أسهم موبايلي ترتفع 1.48 بالمئة واستقرار الاتصالات السعودية والمراعي وتراجع بنك الرياض 0.51 بالمئة ومصرف الإنماء 1.76 بالمئة وينساب 0.7 بالمئة وسبكيم 0.13 بالمئة وبترورابغ 0.15 بالمئة.

* أسهم المملكة القابضة تصعد 5.06 بالمئة إلى 10.8 ريال للسهم.

* المملكة القابضة تتفق على شراء 16.2 بالمئة من أسهم البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال، وهو ما يقل عن سعر السهم السوقي، من حصة بنك كريدي أجريكول.

* أسهم البنك السعودي الفرنسي تنزل 4.24 بالمئة إلى 31.60 ريال للسهم. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)