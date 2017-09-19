مصادر: السعودية تبيع صكوكا محلية بعائد في نطاق 2.75-3.45%

دبي 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن السعودية جمعت سبعة مليارات ريال (1.87 مليار دولار) من خلال إصدار صكوك مقسم إلى ثلاث شرائح بآجال خمس وسبع وعشر سنوات وبعائد قدره 2.75 في المئة و3.25 في المئة و3.45 في المئة على الترتيب.

وقالت وزارة المالية السعودية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الإصدار، وهو ثالث بيع شهري لصكوك محلية، تلقى طلبات اكتتاب بقيمة 24 مليار ريال.

وقال مصرفيون إنه في العطاء السابق الشهر الماضي، باعت الوزارة صكوكا بقيمة 13 مليار ريال، مقسمة أيضا إلى ثلاثة آجال استحقاق لخمس وسبع وعشر سنوات بعائد بلغ 2.7 في المئة و3.2 في المئة و3.5 في المئة على الترتيب.