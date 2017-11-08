لمحة-بورصة السعودية تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة

* أسهم بنك الرياض تكسب واحدا بالمئة وسامبا 1.12 بالمئة ومصرف الإنماء 0.06 بالمئة وسابك 1.4 بالمئة وينساب 0.88 بالمئة وبترورابغ 0.66 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 3.9 بالمئة والحكير 1.01 بالمئة.
* أسهم جرير تنزل 0.22 بالمئة والمراعي 0.95 بالمئة والراجحي 1.13 بالمئة وسبكيم 0.47 بالمئة وكيان 0.99 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة.
* أسهم صافولا ترتفع 1.84 بالمئة وزين 1.69 بالمئة وموبايلي 0.75 بالمئة والاتصالات السعودية 1.7 بالمئة واتحاد عذيب 3.15 بالمئة والمملكة القابضة 0.74 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)