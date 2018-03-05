ان.بي.كيه كابيتال بارتنرز تقدم تمويل ميزانين لإنرجيا السعودية

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير إن ان.بي.كيه كابيتال بارتنرز قدمت تمويلا وسطيا (ميزانين) إلى إنرجيا موديل تريدينج آند كونتراكتينج السعودية لأنشطة تأجير الطاقة في ثالث صفقة لصندوق الميزانين التابع لشركة الاستثمار البديل الذي تأسس العام الماضي والبالغة قيمته 160 مليون دولار.

يأتي التمويل بعد استثمارات مشابهة من ان.بي.كيه في مدرسة دولية خاصة بالرياض وشركة بيركون الرائدة في أنظمة الدفع الإلكتروني في السوق التركية.

وسيسمح استثمار الميزانين المتوافق مع الشريعة الإسلامية لإنرجيا، وهي من أكبر مقدمي حلول الكهرباء المؤقتة ومقرها المنطقة الشرقية في السعودية، بالتوسع والاستفادة من ميزة زيادة نشاط البناء والإنفاق على البنية التحتية الذي أحدثته خطة رؤية المملكة 2030.

وأبلغ ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في ان.بي.كيه كابيتال بارتنرز رويترز قائلا ”السعودية بالنسبة لنا وعلى جميع المنصات هي ثاني أكبر وجهة للتمويل.

”هذا هو (الاستثمار) السابع لنا داخل السعودية وثالث استثمار لنا في جانب التمويل الخاص“.

وقال إن ان.بي.كيه كابيتال بارتنرز تستثمر عادة ما بين 15 و30 مليون دولار على جانب التمويل الخاص من نشاطها وهذا الاستثمار الأخير يميل إلى سقف ذلك النطاق، دون أن يحدد حجم الاستثمار بالضبط.

وقالت ان.بي.كيه كابيتال بارتنرز، التي تركز على الشركات المتوسطة الحجم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إنها قدمت المشورة بشأن استثمارات يتجاوز حجمها المليار دولار وإنها حققت ربحا من تخارجات من 17 من استثماراتها البالغ عددها 29.

تأسست ان.بي.كيه كابيتال بارتنرز في 2005 وتدير صناديق استثمار مباشر وصناديق ميزانين وعقارات وهي وحدة تابعة لشركة ان.بي.كيه كابيتال التابعة بدورها لبنك الكويت الوطني.