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SA Debt News
March 5, 2018 / 3:06 PM / 15 hours ago تم التحديث قبل

الإسلامي للتنمية يستهدف بيع صكوك خضراء بمليار دولار في 2018

صحفيو رويترز

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لندن 5 مارس آذار (رويترز) - قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية اليوم الاثنين إن البنك يستهدف إصدار صكوك خضراء بالحجم القياسي هذا العام لتمويل مشروعات للطاقة المتجددة.

وقال ضمير إقبال نائب رئيس البنك للشؤون المالية ومديره المالي لرويترز على هامش مؤتمر في بورصة لندن ”هدفنا هو الحصول على حجم قياسي، أي (ما قيمته) مليار دولار أمريكي، لكن المشروعات قد لا تكون بهذا الحجم... ربما يكون أصغر حجما“.

وأضاف ”آمل أن يكون (الإصدار) هذا العام“، مشيرا إلى أن البنك يدرس مشروعات للطاقة المتجددة في المغرب وتركيا.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية

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