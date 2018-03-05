الإسلامي للتنمية يستهدف بيع صكوك خضراء بمليار دولار في 2018

لندن 5 مارس آذار (رويترز) - قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية اليوم الاثنين إن البنك يستهدف إصدار صكوك خضراء بالحجم القياسي هذا العام لتمويل مشروعات للطاقة المتجددة.

وقال ضمير إقبال نائب رئيس البنك للشؤون المالية ومديره المالي لرويترز على هامش مؤتمر في بورصة لندن ”هدفنا هو الحصول على حجم قياسي، أي (ما قيمته) مليار دولار أمريكي، لكن المشروعات قد لا تكون بهذا الحجم... ربما يكون أصغر حجما“.

وأضاف ”آمل أن يكون (الإصدار) هذا العام“، مشيرا إلى أن البنك يدرس مشروعات للطاقة المتجددة في المغرب وتركيا.