دار الأركان السعودية تعين بنوكا قبل صفقة صكوك دولارية خمسية

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - فوضت دار الأركان للتطوير العقاري بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت من 12 مارس آذار في أوروبا والإمارات وسنغافورة وهونج كونج قبيل الطرح المزمع لصكوك دولارية لأجل خمس سنوات وذلك حسبما ذكرت وثيقة أصدرها أحد البنوك.

وفي حالة المضي قدما في العملية فإن دار الأركان ستصبح أول شركة سعودية تصدر سندات دولية هذا العام.

البنوك المفوضة هي الخير كابيتال ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال ونومورا ونور بنك وستاندرد تشارترد وسيديرون الدفاتر بشكل مشترك حسبما أفادت الوثيقة التي اطلعت رويترز عليها.