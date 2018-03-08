أسهم السعودية تقود مكاسب الأسواق الخليجية وسط أداء متباين

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الفتح اليوم الثلاثاء في حين قادت الأسهم السعودية المكاسب في ظل تراجع المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وارتفعت الأسهم السعودية 0.1 بالمئة بقيادة البنوك وشركات التأمين.

كانت رويترز نشرت أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مصرفية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أصدر توجيهات للحكومة بتسوية الخلاف مع البنوك التي تواجه مدفوعات زكاة إضافية.

وارتفعت أسهم بنك الرياض ومصرف الإنماء، البنكين اللذين يواجهان أضخم مدفوعات إضافية، ثلاثة بالمئة في المعاملات المبكرة.

وتراجعت الأسهم القطرية 0.2 بالمئة وكان سهم بنك الدوحة هو الأسوأ أداء بانخفاضه عشرة بالمئة بعد بدء تداوله دون الحق في التوزيعات.

وساعد انحسار القلق من توجه عالمي صوب الحماية التجارية في تعزيز الأسهم الآسيوية والأوروبية. جاء ذلك بعد أن قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن رسوما أمريكية ضخمة على واردات الصلب والألومنيوم قد تستثني كندا والمكسيك ودولا أخرى.

وارتفعت أسهم أبوظبي 0.3 بالمئة رغم تراجع سهم دانة غاز 1.3 بالمئة. ونزلت أسهم دبي 0.02 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)