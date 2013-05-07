سابك السعودية تعتزم إصدار صكوك لتمويل مشروعات
الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم اليوم الثلاثاء إن الشركة ستصدر سندات إسلامية (صكوكا) أواخر هذا العام أو العام المقبل لتمويل مشروعات مقبلة.
وقال مطلق المريشد المدير المالي إن سابك لديها مشروعات بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة وإنها تفضل تمويلها بالصكوك مع أخذ تكلفة الصكوك بعين الاعتبار.
وذكر أن توقيت الإصدار سيتوقف على مدى تطوير المشروعات وأحوال أسواق المال معتبرا الوقت مبكرا جدا لتحديد حجم الإصدارات. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)
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