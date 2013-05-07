سابك السعودية تعتزم إصدار صكوك لتمويل مشروعات

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم اليوم الثلاثاء إن الشركة ستصدر سندات إسلامية (صكوكا) أواخر هذا العام أو العام المقبل لتمويل مشروعات مقبلة.