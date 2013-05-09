مؤسسة إسلامية في جدة تصدر منتجا لتأمين إصدارات الصكوك السيادية

من برناردو فيزكاينو

سيدني 9 مايو أيار (رويترز) - أطلقت المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة منتجا تأمينيا يهدف إلى دعم التصنيف الائتماني للصكوك السيادية للدول الأعضاء بالمؤسسة.

وتأمل المؤسسة الحاصلة على تصنيف ‭‭‭Aa3‬‬‬ من موديز في أن تساعد هذه السياسة التأمينية الحكومات مصدرة الصكوك في الاستفادة من الطلب القوي على الصكوك الحاملة لدرجة الاستثمار.

وقال باسم سوا رئيس قسم التمويل المهيكل في المؤسسة لرويترز "سوف تتمتع الصكوك (المشمولة بهذا الغطاء التأميني) بنفس تصنيف المؤسسة في الأحوال النموذجية. (المنتج) مصمم لدعم تصنيف المقترض‭‭‭/‬‬‬الملتزم."

ورفضت المؤسسة تسمية دول بعينها من المقرر أن تتعاون معها في هذا الجانب لكنها ستخاطب الدول التي سبق وأبدت اهتماما بإصدار صكوك. وأنشئت المؤسسة عام 1994 وتضم 40 بلدا في عضويتها منها 13 في أفريقيا وثمانية في آسيا.

وقال المسؤول إن المؤسسة ستركز بصورة أكبر على الدول الأعضاء التي أعلنت خططا لإصدار الصكوك وإنها ستتعاون مع الدول التي أرست الأطر العامة لإصدار الصكوك.

وستختبر المؤسسة منتجها التأميني لمدة عامين وستركز في البداية على صكوك الإجارة والتي بموجبها يؤجر طرف معدة أو مبنى أو مرفق للعميل مقابل قيمة إيجارية متفق عليها.

وقال الخبير "سوف نستهدف صكوك الإجارة في البداية. وبعد الفترة التجريبية سنقيم التجربة واستجابة السوق ثم نحدد أنواعا أخرى من الصكوك يمكن أن تغطيها المؤسسة."