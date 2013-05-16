البنك الاسلامي للتنمية يعين بنوكا لبيع صكوك محتمل

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال مرتبو اصدار اليوم الخميس إن البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة اختار ثمانية بنوك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك محتمل.