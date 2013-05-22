مجلس محافظي الإسلامي للتنمية يقر زيادة رأسمال البنك إلى 150 مليار دولار

الرياض 22 مايو أيار (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء أن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أقر زيادة رأسمال البنك إلى 150 مليار دولار لتمكينه من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.

كما أشارت الوكالة إلى عزم البنك الذي يتخذ من جدة مقرا إصدار صكوك بقيمة مليار دولار عبر بورصتي لندن وماليزيا لكنها لم تحدد الموعد المتوقع لذلك. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)