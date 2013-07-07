نمو أرباح بنك البلاد السعودي 14.6% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة 14.6 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم نمو دخل العمليات الرئيسية.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني قفز إلى 176 مليون ريال (46.9 مليون دولار) مقارنة مع 153.5 مليون قبل عام.

ووفقا للبيان ارتفع صافي الدخل من الأنشطة الرئيسية 10.7 بالمئة إلى 227.7 مليون ريال في الربع الثاني من 205.6 مليون.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام هبط صافي الربح 52.12 بالمئة إلى 318.4 مليون ريال من 665 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وعزا البنك الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية انخفاض أرباح النصف الأول من العام إلى "المكاسب غير التشغيلية الاستثنائية بمبلغ 373 مليون ريال والتي حققها البنك نتيجة لبيع قطعة الأرض المملوكة له في الربع الاول لعام 2012."

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع ثلاثة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.