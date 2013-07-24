مصادر: المراعي السعودية تختار بنوكا لترتيب إصدار صكوك هجين

من ديفيد فرنش

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن شركة المراعي السعودية اختارت أربعة بنوك لترتيب إصدار صكوك هجين بالعملة المحلية سيكون الأول من نوعه في سوق الديون بالمملكة.

وقال مصرفيان إن المراعي أكبر شركة منتجات ألبان في الخليج كلفت ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي وبنك بي.ان.بي باريبا ووحدة اتش.اس.بي.سي في السعودية وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

وقال أربعة مصرفيين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات سرية إن من المرجح إصدار الصكوك بالريال السعودي لكن الدولار خيار قائم أيضا. وأضافت المصادر أن الإصدار ليس وشيكا.

ولم يتسن الاتصال بممثل لشركة المراعي للحصول على تعقيب.

وقال مصرفي يعمل بالسعودية تقدم للصفقة ولم يقع الخيار على مؤسسته "الريال والدولار خياران مطروحان على الطاولة."

وتعد الهياكل الهجين نادرة في منطقة الخليج لكن مصرفين في الإمارات اختبرا السوق بصكوك هجين منذ العام الماضي.

وعقدت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لقاءات مع مستثمرين في مايو ايار قبل طرح سندات هجين محتمل لكن ظروف السوق غير المواتية عطلت إتمام الصفقة.