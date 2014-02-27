الإسلامي للتنمية يسعى لأول إصدار في 2014 لصكوك قصيرة الأجل

من ديفيد فرنش

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول كبير في البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة اليوم الخميس إن البنك يسعى لإصدار أول سندات إسلامية (صكوك) قصيرة الأجل له في عام 2014 ويدرس كيفية ضمان إصدارات الدول الأعضاء فيه للصكوك.

ويشكل الافتقار إلى سندات قصيرة الأجل -وهي أداة أساسية لإدارة السيولة لدى البنوك- عقبة كبيرة أمام تطور صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وحاولت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية ومقرها ماليزيا سد تلك الفجوة العام الماضي بإصدار صكوك لأجل ثلاثة أشهر ولديها الآن صكوك مستحقة بقيمة 1.35 مليار دولار.

ويأمل البنك الإسلامي للتنمية في الانضمام إلى مؤسسة إدارة السيولة في إصدار صكوك قصيرة الأجل هذا العام.

وقال عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن البنك ليس لديه إطار زمني لكنه سيحاول أن يفعل شيئا في عام 2014.

وأضاف أن هناك طلبا مرتفعا كما يتضح من السوق لذا فإن من سيطرح ذلك في السوق سيقدم خدمة جيدة.

وتابع الهنائي ان البنك الإسلامي للتنمية الذي استكمل اليوم أكبر إصدار له لصكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار يهدف لإنفاق نحو ستة مليارات دولار إلى 6.2 مليار دولار في عام 2014 على مشروعات في الدول الأعضاء-56 دولة-ارتفاعا من 5.5 مليار دولار في 2013 و2.2 مليار دولار في 2008.