الخير كبيتال السعودية تتوقع نمو الأصول 10% سنويا

دبي 6 مايو أيار (رويترز) - توقع يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية أن تنمو الأصول التي تديرها الشركة وتبلغ ملياري دولار بنسبة عشرة بالمئة سنويا بفضل انجذاب المستثمرين الأجانب للمملكة.

ويملك بنك الخير الإسلامي ومقره البحرين 53 بالمئة في الخير كابيتال التي تعمل في السعودية منذ عام 2009.

وصرح الشلاش لرويترز في دبي حيث افتتحت الخير كابيتال فرعا بمركز دبي المالي العالمي أن الإمارة بوابة لأسواق الخليج والمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن الشركة تتخذ من السعودية مقرا لكنها تريد جذب مستثمرين آخرين وتنويع موارد التمويل.

والاستثمار الأجنبي المباشر محظور في البورصة السعودية لكن يمكن للأجانب الاستثمار من خلال صفقات مبادلة وصناديق المؤشرات. وتقوم الحكومة بالتحضير للسماح بالاستثمار المباشر لكن لم تحدد موعدا بعد.

وقال الشلاش وهو أيضا رئيس مجلس إدارة دار الأركان أكبر شركة عقارية مدرجة في السعودية إن الخير كابيتال أدركت وجود رغبة لدى عدد كبير من المستثمرين لدخول السوق السعودية لأنها الأكبر في المنطقة.

وتقدم الخير كابيتال خدمات السمسرة من مكتبها في مركز دبي المالي العالمي فضلا عن استشارات أسواق الدين وخدمات الاستثمار المباشر وإدارة الأصول.