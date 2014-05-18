مصادر: السعودي الفرنسي ينوي إصدار صكوك بقيمة 533 مليون دولار

دبي 18 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران مصرفيان مطلعان اليوم الأحد إن البنك السعودي الفرنسي يخطط لإصدار صكوك بنحو ملياري ريال (533 مليون دولار) ومن المرجح إجراء الصفقة بنهاية يونيو حزيران.

واختار رابع أكبر بنك مدرج في السعودية من حيث قيمة الأصول وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية السعودي الفرنسي كابيتال لترتيب الإصدار حسبما ذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد.

وقال أحد المصدرين وهو مصرفي يعمل في المملكة إن من المتوقع أن يعلن البنك قبل نهاية مايو أيار عن خطط للاجتماع مع المستثمرين السعوديين في أدوات الدخل الثابت وإطلاق الإصدار في الشهر التالي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك السعودي الفرنسي.

وستدعم الصكوك المستوى الثاني لرأسمال البنك أو رأس المال التكميلي.

وبحسب أحدث بيان مالي للبنك بلغ معدل كفاية رأس المال 15.57 بالمئة في نهاية مارس آذار انخفاضا من 16.29 بالمئة قبل عام.

وتتمتع البنوك في المملكة بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال مقارنة مع البنوك الغربية نظرا لفرض قواعد تنظيمية صارمة إلا أن النمو المطرد للإقراض في فترة من الفترات دفع بنوكا كثيرة للقيام ببيع صكوك لدعم رأس المال وتقوية احتياطياتها.

وتسارع إقراض البنوك للقطاع الخاص إلى 12.8 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار من 12.2 بالمئة في فبراير شباط وهو أقل مستوياته خلال عامين بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

كانت مصادر قالت لرويترز في مارس آذار إن من المتوقع أن يبيع البنك السعودي للاستثمار صكوكا ثانوية في النصف الأول من 2014 بعدما اختار وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الرياض لترتيب العملية. وبلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال للبنك 15.63 بالمئة في نهاية مارس آذار.

وباع البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة صكوكا ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال في فبراير شباط.