دار الأركان السعودية تجري محادثات مع المستثمرين وتتطلع لإصدار صكوك

دبي 19 مايو أيار (رويترز) - أظهرته وثيقة أن شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري ستجري محادثات مع مستثمرين عالميين غدا الثلاثاء حيث تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) قياسية مقومة بالدولار.

وقالت الوثيقة وهي لمرتبين رئيسيين للإصدار إن الشركة ستجتمع مع المستثمرين غدا بعدما اختارت ثمانية بنوك لترتيب الاجتماع وإصدار الصكوك المحتمل الذي قد ينتج عنه.

ويبلغ الإصدار القياسي عادة نحو 300 مليون دولار للإصدارات مرتفعة العائد وهو ما يعني أن المصدرين يدفعون معدل فائدة مرتفعا نظرا لانخفاض تصنيفهم الإئتماني.

ومنحت ستاندرد آند بورز دار الأركان تصنيفا ائتمانيا عند ‭‭B+‬‬ وهو أقل بأربع درجات من أدنى درجات الاستثمار مع نظرة مستقبلية إيجابية.

واختارت دار الأركان الخير كابيتال وهي وحدة تابعة لبنك الخير ومقره البحرين ودويتشه بنك وبنك الامارات دبي الوطني وجولدمان ساكس كمنسقين ومديرين للاكتتاب في الإصدار المحتمل.

وقالت الوثيقة إنه تم أيضا اختيار مصرف الهلال ومقره أبوظبي والريان للاستثمار وبنك بروة وكيو إنفست القطرية كمديرين للاكتتاب.

وقالت دار الأركان في إشعار للبورصة اليوم الإثنين إن أي إصدار لصكوك في أعقاب الاجتماع مع المستثمرين سيأتي في إطار برنامج الصكوك الحالي للشركة.