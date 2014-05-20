مرتبون: دار الأركان السعودية تنوي إصدار صكوك دولارية

دبي 20 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار صكوك إن دار الأركان للتطوير العقاري السعودية تنوي هذا الأسبوع تسعير صكوك دولارية بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي المبدئي للإصدار يقع في أواخر نطاق الستة بالمئة.

وفي العادة يكون حجم الإصدار القياسي حوالي 300 مليون دولار للإصدارات عالية العائد أي ذات الفائدة المرتفعة بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض.

ودار الأركان حاصلة على تصنيف ‭B+‬ من ستاندرد اند بورز بانخفاض أربع درجات عن التصنيف الاستثماري لكن مع نظرة مستقبلية إيجابية.

كانت الشركة العقارية قالت أمس الاثنين إنها ستجري محادثات مع المستثمرين الأجانب اليوم الثلاثاء قبل إصدار صكوك محتمل.