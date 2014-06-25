فواز الحكير السعودية تستكمل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال
الرياض 25 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي إنها استكملت إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).
وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن الإصدار الذي يستحق بعد خمس سنوات تم عبر "طرح خاص لنخبة المستثمرين ذوي الخبرة في المملكة."
كانت الشركة قالت في أواخر مايو ايار إنها فوضت سامبا كابيتال - وحدة الأنشطة المصرفية لمجموعة سامبا المالية - لترتيب العملية.
وتمتلك الحكير امتياز علامات تجارية مثل زارا وماركس اند سبنسر وتعمل في 20 سوقا وتتركز أنشطتها في الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة.
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