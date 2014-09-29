سدكو كابيتال السعودية تطلق صندوقا إسلاميا ستديره بنفسها

من برناردو فيزكاينو

29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت سدكو كابيتال السعودية للاستثمار الإسلامي اليوم الاثنين إنها أطلقت أول صندوق يديره فريقها الخاص وذلك في مسعى لتعزيز قدراتها في مجال إدارة الأصول.

وصندوق الأسهم الخليجية مسجل في لوكسمبورج وتبلغ أصوله الأولية 30 مليون دولار وهو الصندوق الرابع عشر لسدكو. ويأتي الصندوق في إطار استراتيجية سدكو لنقل إدارة ثلثي الأصول من خارج السعودية في غضون أربع إلى خمس سنوات.

وقال يزن عابدين مدير الصندوق في سدكو إن من المتوقع أن تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليون دولار في المدى القصير نظرا للاهتمام المتزايد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبالاستثمار الإسلامي.

وكانت سدكو تعتمد في السابق على مستشارين خارجيين لإدارة صناديقها. وفي العام الماضي أطلقت الشركة صندوقا إسلاميا لأدوات الدخل الثابت بقيمة أولية 100 مليون دولار وصندوقا إسلاميا للأسهم العالمية قيمته 150 مليون دولار تولى كريدي سويس إدارتهما.

وقالت سدكو كابيتال المملوكة ملكية كاملة لسدكو القابضة إنها وقعت أيضا مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول لتصبح أول شركة خليجية لإدارة الأصول الإسلامية تقدم على تلك الخطوة.

وتمتثل الصناديق الإسلامية لمبادئ دينية مثل حظر الخمور والمقامرة على غرار المعايير التي تلتزم بها الصناديق القائمة على أفكار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لكن القطاع لم يبدأ في الاهتمام بالتوجهات الأوسع نطاقا للمسؤولية الاجتماعية مثل حماية البيئة إلا في الفترة الأخيرة.

وتسعى شركات إدارة الصناديق الإسلامية مثل سدكو إلى الجمع بين الاستثمار الأخلاقي والشرعي لخطب ود المستثمرين من الفئتين معا.

وفي العام الماضي اعتمدت سدكو التي تدير وتقدم المشورة في أصول قيمتها 3.6 مليار دولار المبادئ البيئية والاجتماعية وأصول الحوكمة في صندوقين من صناديق الأسهم التابعة لها. وسمح ذلك بتسويق الصندوقين للمستثمرين خارج المراكز التقليدية للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.