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المتقدمة للبتروكيماويات السعودية تبيع صكوكا بمليار ريال

Tue Nov 18, 2014 7:14am GMT
 
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دبي 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المتقدمة للبتروكيماويات في إشعار للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إنها أتمت عملية طرح صكوك بقيمة مليار ريال (266.5 مليون دولار) هو الأول لها.

وذكرت الشركة في البيان أنها تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 2.43 مليار ريال "في طرح خاص لنخبة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية حيث شارك في الطرح عدد من المؤسسات الحكومية وشركات التأمين والصناديق المالية والاستثمارية والمؤسسات المصرفية."

ومدة الصكوك خمسة أعوام بعائد متغير وتستخدم الحصيلة لتلبية الاغراض العامة للشركة.

وفي 22 اكتوبر تشرين الأول ذكرت المتقدمة أنها ستلتقي مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في المملكة قبل الطرح. وتولى الترتيب لعملية الاكتتاب بنك اتش.اس.بي.سي السعودية والرياض المالية ذراع الاستثمار لبنك الرياض. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 