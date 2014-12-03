مرافق السعودية توقع إتفاق قرض إسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال

دبي 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة مرافق السعودية التي تقدم خدمات مرافق عامة لمدينتين صناعيتين في المملكة في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت إتفاقا للحصول على قرض إسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال (666.1 مليون دولار) ستستخدمه في عدة أغراض من بينها توسعة طاقة المشروعات القائمة.

وقال البيان إن الذراع السعودية لبنك إتش.إس.بي.سي ستتولى ترتيب التسهيل الجديد طويل الأجل. ولم يكشف البيان عن أجل استحقاق أو تسعير الصفقة.

وستستخدم مرافق ومن بين مساهميها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وأرامكو السعودية قرض المرابحة في خطط توسعها في مشروعات قائمة مختلفة في الجبيل وينبع.

وقال البيان إن بنوكا انضمت إلى صفقة القرض وهي مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية وبنك ساب.

وكانت آخر مرة جمعت فيها مرافق أمولا في عام 2013 في أول إصدار لها لسندات إسلامية (صكوك) بقيمة 2.5 مليار ريال واستكملت في عام 2012 صفقة قرض مرابحة مجمعا بقيمة 4.5 مليار ريال.

(الدولار= 3.7530 ريال سعودي)