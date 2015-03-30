إعادة-مقابلة-سدرة المالية السعودية تعتزم فتح صندوق لتمويل التجارة أمام المستثمرين في الخليج

(إعادة لتصحيح قيمة الأصول في الفقرة الثانية إلى 250 مليون ريال)

من مروة رشاد

الرياض 30 مارس آذار (رويترز) - تعتزم سدرة المالية السعودية التي تقدم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة تعديل صندوق استثماري مركب لتمويل التجارة إلى صندوق ذو رأسمال مفتوح مع تنامي شهية المستثمرين السعوديين للاستثمار في تمويل التجارة المركب كبديل لأدوات الاستثمار التقليدية.

وقال هاني باعثمان الرئيس التنفيذي للشركة خلال مقابلة عبر الهاتف مع رويترز إن قيمة الأصول المدارة في صندوق "سدرة-أنسيلي" العالمي المركب لتمويل التجارة تجاوزت 250 مليون ريال (66 مليون دولار).

وأسست سدرة الصندوق قبل عامين برأسمال مغلق وتتشارك في إدارته مع اينوكس كابيتال في سويسرا. وبلغت الأصول المدارة من قبل الصندوق عند تأسيسه 15 مليون دولار فقط.

وأوضح باعثمان أن ارتفاع قيمة الأصول المدارة مؤخرا يرجع لتدفق 50 مليون دولار من مستثمرين خليجيين للصندوق وأضاف ان ذلك يجعله "أكبر صندوق مركب لتمويل التجارة متوافق مع أحكام الشريعة في العالم."

وقال إن الصندوق المسجل في لوكسمبورج يوفر رأس المال العامل للشركات الصغيرة غير المضاربة ويركز على السلع الزراعية والطاقة والمعادن في الأسواق الناشئة في افريقيا وشرق أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وحصل الصندوق بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية في لوكسمبورج ليصبح صندوقا ذو رأسمال مفتوح.