إتقان كابيتال السعودية تعتزم إضافة عمليات الوساطة والاستثمار المباشر لخدماتها

من برناردو فيزكاينو

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الإسلامي السعودية إتقان كابيتال إن شركته تعتزم تطوير شركة وساطة إسلامية تابعة لها وتقترب من إطلاق صندوق للاستثمار المباشر في قطاع التعليم بقيمة 200 مليون دولار.

وتسعى شركات الاستثمار في المملكة إلى الاستفادة من تنامي النشاط في ظل خطط فتح سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في يونيو حزيران المقبل.

وقال عادل دهلوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لرويترز إن شركته تعمل على تنمية إمكانياتها لتكون ذراع إدارة الأصول والثروات التابع لمجموعة البركة المصرفية التي تعمل في 15 دولة.

وأضاف أن ذلك سيتم عبر مشروع مشترك مع مباشر للخدمات المالية وهي شركة للوساطة تتخذ من البحرين مقرا وأن الشركة ستستخدم شبكة فروع مجموعةالبركة لإطلاق مبادرتها في خمس دول من بينها تركيا وجنوب افريقيا.

وقال دهلوي "نعتزم إطلاق الخدمات بشكل محدود خلال أشهر قليلة. قد يستغرق إطلاق الخدمات في تلك الدول بين ستة أشهر إلى 12 شهرا". وأضاف أنه يجري العمل على الانتهاء من هيكل المساهمة في الشركة الجديدة.

وتضم خطط إتقان كابيتال تقديم خدمات الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك فحص الاوراق المالية والتداول بالهامش والمشتقات.

وفي ابريل نيسان 2014 أطلق سوق ناسداك دبي منصة للتمويل عن طريق المرابحة بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي.