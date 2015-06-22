الأهلي التجاري السعودي يصدر صكوكا بمليار ريال عبر طرح خاص

الرياض 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري السعودي اليوم الاثنين إنه انتهى من إصدار صكوك ثانوية بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار) عبر طرح خاص.

وأضاف البنك في بيان للبورصة إن إصدار الصكوك الثانوية من الفئة "أ" يأتي "ضمن متطلبات بازل 3 لتعزيز قاعدة رأس مال البنك والمحافظة على استدامة النمو والمستويات الإيجابية لكفاية رأس المال."

وعين البنك الأهلي كابيتال وجيه.بي مورجان السعودية للعمل كفريق مشترك لإدارة الإصدار.

وبعد فترة من النمو القوي في عمليات الإقراض سعت البنوك السعودية لدعم احتياطيات رأس المال على مدى العامين الماضيين عبر إصدارات الصكوك والأسهم المجانية.

كان بنك ساب خامس أكبر بنوك المملكة من حيث قيمة الأصول قال الشهر الماضي إنه باع صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال لأجل عشر سنوات بعائد 130 نقطة أساس فوق سايبور.

وفي وقت سابق من اليوم قالت مصادر لرويترز إن بنك الرياض أصدر صكوكا بقيمة أربعة مليارات ريال لدعم المستوى الثاني من رأس المال أو ما يعرف برأس المال التكميلي.