أبيكورب قد تصدر باكورة صكوكها الدولية في 2015

دبي 6 يوليو تموز (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ومقرها السعودية اليوم الاثنين إنها قد تصدر باكورة صكوكها في وقت لاحق من العام في إطار برنامج صكوك أنشأته حديثا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال عابد السعدون رئيس مجلس إدارة ابيكورب في بيان "سيمكن هذا البرنامج ابيكورب من تنويع مصادرها التمويلية مع تخفيض التكلفة الإجمالية للتمويل بالإضافة إلى تقليص الفجوة الاستحقاقية لالتزاماتها وتعزيز قدرتها للوصول إلى مجموعة متنوعة وجديدة من الممولين العالميين."

وأضاف البيان أن ابيكورب تأمل بأن تصبح "مصدرا منتظما للصكوك في الأسواق العالمية وذلك سعيا منها لتحقيق رؤيتها في أن تكون في وضع ائتماني مماثل لما عليه قريناتها من البنوك التنموية متعددة الأطراف."

وتابع البيان أنه تم تعيين بنك ستاندرد تشارترد ليكون المرتب الرئيسي لبرنامج صكوك ابيكورب.

وفي الشهر الماضي قالت رويترز إن أبيكورب - وهي شركة تعمل في مجال استثمارات الطاقة مملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) - تتطلع لإصدار أول صكوك لها هذا العام وفوضت أربعة بنوك لترتيب الصفقة.