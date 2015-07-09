نمو صافي ربح البنك السعودي الهولندي 12.3% في الربع‭/‬2 متجاوزا التوقعات

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 12.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران بلغ 539.19 مليون ريال (143.8 مليون دولار) مقابل 480.25 مليون قبل عام بزيادة 12.27 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا بقيمة 488.9 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي ربح البنك 20.16 إلى 1.078 مليار ريال من 897.21 مليون قبل عام.

وارتفع إجمالي دخل العمليات 13.8 بالمئة في الربع الثاني إلى 923.4 مليون ريال وزاد 18.3 بالمئة في النصف الأول إلى 1.855 مليار ريال في النصف الأول من العام. وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 17.8 بالمئة إلى 71.2 مليار ريال في النصف الأول مقارنة مع 60.4 مليار في الفترة المقابلة من 2014.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)