مقدمة 1-أرباح بنك ساب السعودي‭ ‬تتراجع 1.7% في الربع/2 لكن النتائج تتجاوز التوقعات

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك ساب السعودي رابع أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية تراجعا نسبته 1.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام لكن النتائج تجاوزت متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.137 مليار ريال (303.2 مليون دولار) مقابل 1.157 مليون قبل عام.

وتوقع محللون أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.15 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 0.66 بالمئة إلى 2.25 مليار ريال من 2.24 مليار قبل عام بفضل الزيادة في اجمالي دخل العمليات.

وبلغ إجمالي ربح العمليات في النصف الأول 3.39 مليار ريال بزيادة 3.27 بالمئة عن 3.28 مليار قبل عام.

وبعد فترة نمو قوي في عمليات الإقراض سعت البنوك السعودية لدعم احتياطيات رأس المال على مدى العامين الماضيين عبر إصدارات صكوك وأسهم مجانية.