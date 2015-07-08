مقدمة 1-انخفاض طفيف لأرباح مصرف الراجحي السعودي في الربع/2 والنتائج أفضل من المتوقع

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الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا طفيفا نسبته 0.41 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام لكن النتائج جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يسجل فيها المصرف انخفاضا في الأرباح الفصلية.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.941 مليار ريال (517.6 مليون دولار) مقارنة مع 1.949 مليار قبل عام بانخفاض 0.41 بالمئة.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.76 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 5.34 بالمئة إلى 3.46 مليار ريال مقارنة مع 3.655 مليار قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات."

ويقول محللون إن مصرف الراجحي دائما ما يواجه تكلفة مخاطر أعلى نتيجة تركيزه على عمليات الأفراد.