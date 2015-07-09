صافي ربح بنك الجزيرة السعودي يقفز 340.7% في الربع/2

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الجزيرة السعودي قفزة نسبتها 340.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بفضل نمو الأنشطة الرئيسية وارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 736 مليون ريال (196.3 مليون دولار) مقابل 167 مليونا قبل عام.

وخلال النصف الأول زاد صافي الربح 195.4 بالمئة إلى 963 مليون ريال من 326 مليونا قبل عام.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى "النمو في الأنشطة الرئيسية للبنك وارتفاع دخل العمليات والعمليات الاخرى الغير تشغيلية."

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويقدم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)