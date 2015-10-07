تراجع أرباح بنك البلاد السعودي 14% في الربع/3

القاهرة 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة تراجعا في صافي أرباح الربع الثالث من العام تحت ضغوط ارتفاع مصاريف العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاربعاء إن صافي ربح الربع الثالث تراجع 14.2 بالمئة إلى 203.4 مليون ريال (54.24 مليون دولار) مقابل 237.1 مليون قبل عام.

وخلال التسعة اشهر الأولى من العام تراجع صافي ربح البنك 5.1بالمئة إلى 584 مليون ريال من 615.1 مليون قبل عام.

وعزا البنك انخفاض الأرباح إلى "ارتفاع مصاريف من العمليات."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 2.9 بالمئة في الربع الثالث إلى 566.4 مليون ريال من 550.5 مليون في الربع المقابل من 2014.

وخلال التسعة أشهر زاد إجمالي ربح العمليات 9.25 بالمئة إلى 1.706 مليار ريال من 1.562 مليار قبل عام.

كان الرئيس التنفيذي للبنك خالد الجاسر قال لرويترز خلال مقابلة في مايو أيار إنه يتوقع أن تواصل عمليات البنك نموها في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة وإنه يسعى لتحقيق نمو بنسبة 20 بالمئة هذا العام بدعم من التوسع في عمليات التمويل للأفراد والشركات.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع خمسة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.