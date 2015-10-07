جبل عمر السعودية تحصل على تمويل بقيمة 900 مليون ريال

الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ‭‭قالت شركة جبل عمر أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية إنها حصلت على "جسر تمويلي" إسلامي لأجل ستة أشهر من بنك البلاد بقيمة 900 مليون ريال (240 مليون دولار) لسداد بعض التزاماتها.

وقالت الشركة إنها ستسدد هذا التمويل من قرض مجمع حصلت عليه في سبتمبر أيلول مضيفة أنه سيكون له أثر إيجابي في سرعة استكمال المرحلة الرابعة من مشروعها في مكة.

وفي سبتمبر أيلول قالت جبل عمر إنها حصلت على تمويل إسلامي من مصرفي ساب وسامبا بقيمة ثمانية مليارات ريال لأجل 12 عاما بهدف سداد تمويل بقيمة ملياري ريال واستكمال بناء مراحل مشروعها في مكة.

وتعمل الشركة على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

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