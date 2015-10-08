مقدمة 1-صافي ربح بنك ساب السعودي يرتفع 7.6% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) خامس أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 7.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.14 مليار ريال (304 ملايين دولار) مقابل 1.06 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.08 مليار ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرياح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات و الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات."

وارتفع إجمالي ربح العمليات 2.05 بالمئة إلى 1.69 مليار ريال في الربع الثالث من 1.65 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام ارتفع صافي ربح البنك 2.88 بالمئة إلى 3.39 مليار ريال من 3.29 مليار قبل عام.

وقفزت قيمة محفظة القروض والسلف 10.5 بالمئة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 128.9 مليارريال من 116.7 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)