ارتفاع طفيف لأرباح مصرف الراجحي السعودي في الربع/3

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية ارتفاعا طفيفا نسبته 3.55 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المصرف ارتفاعا في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.721 مليار ريال (459مليون دولار) مقارنة مع 1.662 مليار قبل عام.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى "انخفاض إجمالي مصاريف العمليات."

وخلال التسعة أشهر الاولى من العام انخفض صافي الربح 2.5 بالمئة إلى 5.181 مليار ريال مقارنة مع 5.316 مليار قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض اجمالي دخل العمليات."

ويقول محللون إن مصرف الراجحي دائما ما يواجه تكلفة مخاطر أعلى نتيجة تركيزه على عمليات الأفراد.

وزادت محفظة القروض والسلف 3.1 بالمئة في التسعة أشهر إلى 209.91 مليار ريال من 203.65 مليار قبل عام.