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المملكة القابضة توقع اتفاق صندوق عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال مع مصرف الإنماء

Sun Nov 29, 2015 10:38am GMT
 
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الرياض 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن إحدى شركاتها التابعة وقعت مع مصرف الإنماء اتفاقا لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار) لتمويل أحد المشروعات الكبرى في جدة ثاني أكبر المدن السعودية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن شركة جدة الاقتصادية وقعت الاتفاق لتأسيس الصندوق الذي سيستخدم لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال أعمال الإنشاءات لبرج المملكة في جدة.

وسيتولى مصرف الإنماء تمويل الصندوق الذي سيكون متوافقا مع الشريعة وستديره شركة الإنماء للاستثمار التابعة للمصرف.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 