مقدمة 1-المملكة القابضة توقع اتفاق صندوق عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال مع مصرف الإنماء

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن إحدى شركاتها التابعة وقعت مع مصرف الإنماء اتفاقا لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار) لتمويل أحد المشروعات الكبرى في جدة ثاني أكبر المدن السعودية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن شركة جدة الاقتصادية وقعت الاتفاق لتأسيس الصندوق الذي سيستخدم لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال أعمال الإنشاءات لبرج المملكة في جدة.

وتستثمر شركة جدة الاقتصادية 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في مشروع مدينة جدة الاقتصادية الذي سيضم برج المملكة وأكبر مركز تجاري في السعودية. وتشمل التكلفة الإجمالية للمشروع مساهمة عينية بقيمة 7.3 مليار ريال بما في ذلك قيمة الأرض المقام عليها البرج و1.4 مليار ريال نقدا.

وسيتولى مصرف الإنماء تمويل الصندوق الذي سيكون متوافقا مع الشريعة وستديره شركة الإنماء للاستثمار التابعة للمصرف.

وشركة جدة الاقتصادية مملوكة بنسبة 33.35 بالمئة لشركة المملكة القابضة و33.35 بالمئة لشركة أبرار العالمية فيما تحوز مجموعة بن لادن للمقاولات حصة قدرها 16.63 بالمئة ويمتلك رجل الأعمال عبدالرحمن الشربتلي الحصة المتبقية البالغة 16.67 بالمئة.

‭)‬الدولار = 3.75 ريال سعودي)