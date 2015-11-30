مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر

1310 جمت - دفعت مبيعات الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر للهبوط وسط شح في السيولة.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى البيع واستحوذ المصريين على 57 بالمئة من التداولات والأجانب على 36 بالمئة والأفراد على 52 بالمئة.