المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0851 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة في غياب محفزات الصعود القوي وترقب المتعاملين الإعلان عن موازنة العام المقبل لمعرفة توجهات الإنفاق الحكومي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.

0702 جمت - تعافت بورصة قطر إلى حد كبير في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن هوت في اليوم السابق قبل سريان تعديلات على مؤشر ام.اس.سي.آي تعديلات للأسواق الناشئة. يتبع