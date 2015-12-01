سهم جلوبال يقفز 10% ويصعد ببورصة مصر

0915 جمت - - دفعت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية على اسهم جلوبال تليكوم والتجاري الدولي بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الثلاثاء.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 83 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 15.3 بالمئة والمؤسسات على 62.25 بالمئة.