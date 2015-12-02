الأسهم القيادية تهبط في الكويت وسط تداولات ضعيفة

0955 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت عند الإغلاق اليوم الأربعاء وهو ما دفع مؤشر كويت 15 للهبوط 0.19 في المئة إلى 926.9 نقطة.

وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.02 في المئة إلى 5804.6 نقطة.

وطغى ضعف التداول على الجلسة حيث بلغت القيمة المتداولة 10.5 مليون دينار.

وهبطت أسهم بنك برقان 1.3 في المئة وبنك بوبيان 1.15 في المئة والمباني 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.45 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم بنك الكويت الدولي 0.9 في المئة والبنك الأهلي 1.4 في المئة وأدنك 1.7 في المئة وطيران الجزيرة 2.1 في المئة.

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